Σε συνεργασία για θετικά αποτελέσματα κάλεσε τους κτηνοτρόφους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι αν υπήρχε η αναγκαία συνεργασία τότε τα αποτελέσματα θα ήταν σαφώς καλύτερα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, προσερχόμενος στους χώρους του νέου κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής», όπου θα τελέσει τα εγκαίνια, ο Πρόεδρος είπε ότι "από την πρώτη στιγμή είμαι σε επαφή με όλα τα οργανωμένα σύνολα των κτηνοτρόφων. Ήρθε ο ίδιος ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση", είπε.

Πρόσθεσε ότι "αν υπήρχε η αναγκαία μέχρι σήμερα συνεργασία, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν σαφώς καλύτερα. Όσο δεν υπάρχει συνεργασία από όλους, δυστυχώς δεν θα έχουμε θετικά αποτελέσματα".

Επισήμανε, εξάλλου, ότι δεν έχει πρόβλημα να συναντηθεί με οποιονδήποτε ζητήσει να συναντηθεί μαζί του. "Αυτό που έχει πρωτίστως σημασία είναι να τηρήσουμε, να ακολουθήσουμε αυτά τα πρωτόκολλα, που ακολουθούνται σε όλες τις χώρες, να αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο κίνδυνο και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις, τα προβλήματα που προκύπτουν".

Εξάλλου, είπε, ως Κυβέρνηση "έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό και σε σχέση με την απώλεια εισοδημάτων και την αναπλήρωση. Για μας ο κτηνοτροφικός τομέας είναι πολύ σημαντικός και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όλους τους κτηνοτρόφους, τους οποίους ο αντιμετωπίζουμε ως συνεργάτες και ως συνοδοιπόρους, παρόλο που βλέπουμε και εξελίξεις που δεν ήταν θετικές, όπως αυτές που είδαμε πρόσφατα κατά τη διάρκεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου".



Πηγή: ΚΥΠΕ