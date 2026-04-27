Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με μέλη της ΥΔΑΠ, διενήργησαν έρευνα με δικαστικό ένταλμα, στην οικία 28χρονου στη Λευκωσία, στις 23/04/2026.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κανναβινοειδή τάξεως Β΄ μεικτού βάρους 1,5 κιλού, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο 28χρονος συνελήφθη σήμερα με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) διερευνά την υπόθεση.







Διαβάστε επίσης: Φυλακές: Drone πέταξε κινητά, φορτιστές - «Πρεμιέρα» για το anti-drone σύστημα