Γυναίκα ηλικίας 40 ετών, τραυματίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας καθώς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πάφο.

Βάσει των προκαταρκτικών εξετάσεων της Αστυνομίας, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Πάφου, όχημα που οδηγούσε άντρας παρέσυρε και τραυμάτισε τη γυναίκα, η οποία φέρεται να επιχείρησε να διασταυρώσει τον δρόμο τη δεδομένη στιγμή.

Η 40χρονη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία την παραμονή της για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



Πηγή: ΚΥΠΕ