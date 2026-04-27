Η οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε βελτίωση το 2024, καθώς οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 2,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat τη Δευτέρα ενώ τα στοιχεία για την Κύπρο την καταγράφουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, 19.934 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους, έναντι 20.384 το 2023. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείωσης.

Στην Κύπρο, καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 42 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κυμαίνεται στους 44 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων στην ΕΕ. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Σουηδία με 20 θανάτους ανά εκατομμύριο, στη Μάλτα με 21 και στη Δανία με 24. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 78, στη Βουλγαρία με 74 και στην Ελλάδα με 64.

Σε βάθος δεκαετίας, οι θάνατοι από τροχαία έχουν μειωθεί σημαντικά. Από το 2014 έως το 2024 καταγράφεται πτώση 17,4%. Η τάση αυτή ήταν γενικά καθοδική, με ορισμένες μικρές αυξήσεις το 2015 κατά 0,9% και την περίοδο 2021 και 2022 με αυξήσεις 5,8% και 3,7% αντίστοιχα, μετά τη χαμηλή καταγραφή του 2020 λόγω των περιορισμών της πανδημίας.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περισσότερες οδικές συγκρούσεις το 2024 καταγράφηκαν σε περιοχές της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η περιοχή Νόρντχαϊμ Βεστφαλία στη Γερμανία κατέγραψε 62.741 ατυχήματα, η Μπάγιερν 49.374 και η Νορντ Οβέστ στην Ιταλία 48.815.

Πηγή: ΚΥΠΕ