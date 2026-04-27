Σε παρέμβαση στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο κτηνοτρόφος Κώστας Νικολάου έδωσε τη δική του εξήγηση για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όταν παρέδωσε συμβολικά το παιδί του στον υπουργό Κώστα Φυτιρή, λέγοντάς του να το μεγαλώσει εκείνος. Όπως ανέφερε, η πράξη αυτή δεν είχε προσωπικό χαρακτήρα, αλλά αποτέλεσε μια κραυγή αγωνίας για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι.

Ο κ. Νικολάου υποστήριξε ότι οι άνθρωποι του κλάδου αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από το κράτος και πως οι κινητοποιήσεις έγιναν για να ακουστεί η φωνή τους. Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι διαμαρτυρόμενοι δεν έκλεισαν δρόμους, αλλά μόνο τον κυκλικό κόμβο, σημειώνοντας ότι η αστυνομία προχώρησε στις υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναφερόμενος στο επίμαχο στιγμιότυπο με το παιδί του, είπε πως ήταν μια αυθόρμητη κίνηση για να δείξει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι οικογένειες των κτηνοτρόφων. «Ήταν μια στιγμή που ήθελα να δείξω ότι καταστρεφόμαστε. Δίπλα μας δεν είναι κανείς, εκτός από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έχουν χορτάσει από υποσχέσεις και επιστολές χωρίς αποτέλεσμα.

Για τις επικρίσεις που δέχθηκε σχετικά με την εμπλοκή του παιδιού του, απάντησε ότι το παιδί δεν βρέθηκε σε καμία δύσκολη θέση, καθώς μεγαλώνει σε φάρμα και γνωρίζει από μικρό την καθημερινότητα και τις δυσκολίες της ζωής τους. Όπως είπε, το παιδί συμμετείχε και σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, ενώ τόνισε πως δεν φοβήθηκε ούτε αντέδρασε αρνητικά. Παράλληλα, ζήτησε να κλείσει η δημόσια συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η επιβίωση των κτηνοτρόφων.

Σε υψηλούς τόνους μίλησε και για την κυβέρνηση, εκφράζοντας αγανάκτηση επειδή, όπως είπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να τους ακούσει. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν συνεχιστεί αυτή η στάση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Νικολάου άσκησε επίσης κριτική στους χειρισμούς για τις θανατώσεις ζώων, υποστηρίζοντας ότι οδηγούνται σε σφαγή ζώα που δεν είναι άρρωστα, ενώ έκανε λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα. Ανέφερε ακόμη πως υπάρχουν στοιχεία και φωτογραφικό υλικό που, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν παραλείψεις και ευθύνες αρμοδίων.

Τέλος, ερωτηθείς για την υποψηφιότητά του με το Κίνημα Κυνηγών, ξεκαθάρισε ότι η ενασχόλησή του με την πολιτική δεν γίνεται για ψήφους ή προσωπικό όφελος. Δήλωσε πως στόχος του είναι να βοηθήσει τον τόπο και τον κλάδο της κτηνοτροφίας, τον οποίο γνωρίζει καλά, καλώντας όσους διεκδικούν την ψήφο των πολιτών να λειτουργούν με ειλικρίνεια και όχι με συμφέροντα.

