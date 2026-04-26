Υπό διερεύνηση βρίσκεται περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Εθνικού Άχνας και Ολυμπιακού στο Δασάκι της Άχνας.

Ειδικότερα, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια εξετάζει υπόθεση κατά την οποία άνδρας φέρεται να παρέσυρε οπαδό του Ολυμπιακού.

Από το περιστατικό, ο φίλαθλος τραυματίστηκε στο πόδι, παρουσιάζοντας οίδημα και εκδορές.

Στο σημείο έσπευσαν παραϊατρικοί, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παραλιμνίου για περαιτέρω εξετάσεις, προληπτικά.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αρχές και ανακρίνεται, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Διαβάστε επίσης: Θανατηφόρο στο Ακρωτήρι: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου μοτοσικλετιστή