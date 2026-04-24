Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης (διαπράχθηκε στις 20/04/2026 Λευκωσία), που αφορά τα αδικήματα του εμπρησμού οχήματος και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ακόμη προσώπου.

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 29 ετών, η οποία συνελήφθη χθες βάσει δικαστικού εντάλματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την εν λόγω υπόθεση έχει συλληφθεί και τελεί υπό οκταήμερη κράτηση άνδρας ηλικίας 30 ετών.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.



Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: Πρόστιμα €45.000 σε κτηνοτρόφους για παραβίαση των μέτρων



