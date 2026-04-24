Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ελέγχους στο πλαίσιο εφαρμογής του Διατάγματος και των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Συγκεκριμένα,οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε ανακοίνωση ενημερώνουν ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 130/2026 και των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, έχουν διενεργηθεί εκτεταμένοι και στοχευμένοι έλεγχοι σε εκμεταλλεύσεις, σημεία διακίνησης ζώων και συναφείς δραστηριότητες.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οκτώ (διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 45.000 ευρώ, για παραβάσεις των προβλεπόμενων μέτρων και συγκεκριμένα για παραβάσεις μετακινήσεων. Επιπλέον, για έξι (6) σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων έχουν καταχωριστεί υποθέσεις στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν με συνέπεια και αυστηρότητα το ισχύον πλαίσιο, με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, τη διασφάλιση της ζωικής παραγωγής και τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν πιστά τις πρόνοιες του Διατάγματος και τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής .

Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που αξιολογούνται διαρκώς, διαφαίνεται πως ανθρώπινη δραστηριότητα, μέσω μετακινήσεων, επαφών και μεταφοράς, μεταξύ άλλων, μολυσμένων υλικών, προϊόντων, εξοπλισμού και διακίνησης οχημάτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη μετάδοση της νόσου.

Για αυτό για ακόμα μια φορά επαναλαμβάνεται ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει σημαντικότατο μέτρο για την ανακοπή της μετάδοσης του ιού.

