Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή, αραιή σκόνη, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Τη σημερινή ήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, στα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή, αραιή σκόνη.



Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.



Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει το Σαββατοκύριακο άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.



