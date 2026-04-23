Tο Κίεβο καταγγέλλει προσπάθεια της Ρωσίας να οργανώσει «τεχνητές» φιλορωσικές κινητοποιήσεις στην Κύπρος, με στόχο τη δημιουργία ρήγματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπονόμευση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, οι εν λόγω ενέργειες στρέφονται κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής, της απόφασης για δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, αλλά και κατά του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.





Όπως αναφέρεται, στην οργάνωση των κινητοποιήσεων φέρονται να εμπλέκονται η ρωσική διπλωματική αποστολή στην Κύπρο, δομές της Rossotrudnichestvo, καθώς και φιλορωσικές οργανώσεις, με κεντρικό ρόλο να αποδίδεται στο «Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο».

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι διαμαρτυρίες προγραμματίζονται έως τις 25 Απριλίου, υπό «αντιπολεμικά» συνθήματα, τα οποία – όπως σημειώνεται – επιχειρούν να μεταθέσουν την ευθύνη του πολέμου σε Ουκρανία, ΕΕ και ΝΑΤΟ. Κεντρικό αίτημα φέρεται να είναι η «άμεση διακοπή της χρηματοδότησης του πολέμου από την ΕΕ».

Το Κέντρο εκτιμά ότι πρόκειται για προσπάθεια πρόκλησης εσωτερικών εντάσεων στην Ένωση και αποδυνάμωσης της στήριξης προς το Κίεβο, τονίζοντας ωστόσο ότι τέτοιες ενέργειες δεν αναμένεται να έχουν αποτέλεσμα.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι η Κύπρος στηρίζει διαχρονικά την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ήδη ενημερωθεί για τον χαρακτήρα των εν λόγω κινητοποιήσεων και τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται.



Διαβάστε επίσης: Κοινή δήλωση Ζελένκσι με ηγεσία ΕΕ στην Κύπρο μετά την έγκριση δανείου 90 δις