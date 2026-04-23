Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε σήμερα Πέμπτη δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσία, ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο στην οποία συμμετάσχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το δάνειο αναμένεται να καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την επόμενη διετία. Οικονομολόγοι είχαν προειδοποιήσει ότι, χωρίς την εκταμίευση μέχρι τον Ιούνιο, το Κίεβο θα αντιμετώπιζε σοβαρό κίνδυνο εξάντλησης πόρων και αναγκαστικών περικοπών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Το πακέτο είχε λάβει το «πράσινο φως» από τους πρέσβεις των κρατών-μελών, μετά την άρση του βέτο από την Ουγγαρία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η χρηματοδότηση θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας, θα αυξήσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και θα επιτρέψει την κάλυψη κοινωνικών δαπανών.

Περίπου τα μισά κονδύλια θα εκταμιευθούν εντός του 2026, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί το 2027. Το μεγαλύτερο μέρος προορίζεται για στρατιωτικές ανάγκες, με περίπου 17 δισ. ευρώ ετησίως να κατευθύνονται και στον κρατικό προϋπολογισμό για τομείς όπως η υγεία και η παιδεία.

Η απόφαση θεωρείται «ανάσα» για το Κίεβο, αποτρέποντας άμεσες περικοπές, αν και αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον πόροι εντός του έτους. Παράλληλα, στις επαφές στην Κύπρο αναμένεται να συζητηθεί περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.