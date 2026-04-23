Κλιμακώνεται η ένταση στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, όπου οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους, διατηρώντας κλειστό τον κυκλικό κόμβο. Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Γεωργίας, οι συγκεντρωμένοι απέρριψαν ομόφωνα τις προτάσεις που τους μεταφέρθηκαν, κρίνοντας ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Η ανταποκρίτρια του Σίγμα στη Λάρνακα, Έλενα Λουκά, μετέδωσε στην εκπομπή «Τομές στα Γεγονότα» ότι στο σημείο επικράτησε ένταση, όταν επετράπη η διέλευση ασθενοφόρου που κατευθυνόταν προς νοσηλευτήριο, μεταφέροντας, σύμφωνα με πληροφορίες, παιδί. Την ώρα που περνούσε το ασθενοφόρο, ακολούθησαν ακόμη δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα ήταν διπλωματικό, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους συγκεντρωμένους. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια, κατά το επεισόδιο δέχθηκε επίθεση και συνάδελφός της, ενώ αργότερα τα πνεύματα εκτονώθηκαν.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι η συμπεριφορά οδηγού του διπλωματικού οχήματος θεωρήθηκε προκλητική, καθώς ανέπτυξε ταχύτητα κατά τη διέλευση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει κτηνοτρόφος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν επεισόδια έντασης και με την αστυνομία. Οι κτηνοτρόφοι, αφού αρχικά διατηρούσαν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας, προχώρησαν αργότερα σε πλήρη αποκλεισμό του σημείου. Στη συνέχεια έκλεισαν και τη λωρίδα εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας, καθώς και την κατεύθυνση προς τη Λευκωσία.

Ο αυτοκινητόδρομος προς Αγία Νάπα παραμένει κλειστός από το πρωί, ενώ έχει διακοπεί και η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο εδώ και αρκετές ώρες. Όπως μεταδόθηκε, η τροχαία κίνηση στην περιοχή έχει ουσιαστικά παραλύσει.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος των διαμαρτυρομένων, Κώστας Νικολάου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή της αντιπροσωπείας από το Υπουργείο, κατέστη σαφές ότι όσα ζητά η κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως είπε, όλοι οι παρευρισκόμενοι αποφάσισαν ομόφωνα να παραμείνουν στο σημείο επ’ αόριστον, κρατώντας κλειστούς τους δρόμους και καλώντας επιπλέον κόσμο να ενισχύσει την κινητοποίηση. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι οι κτηνοτρόφοι «δεν κάνουν ούτε μισό βήμα πίσω».

