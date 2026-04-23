Οι κτηνοτρόφοι δείχνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν ούτε βήμα, κρατώντας κλειστό τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να ετοιμάζονται για πολύωρη παραμονή, ετοιμάζοντας ψήσιμο ανάβοντας «φουκού»

Υπενθυμίζεται ότι, ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, όπου δεκάδες κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τις καθολικές θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού. Στο σημείο έσπευσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ζητώντας από τους κτηνοτρόφους να ανοίξουν για λόγους ασφαλείας τη λωρίδα του δρόμου που είχαν κλείσει. Αντ’ αυτού, οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν εντελώς τους δρόμους του κυκλικού κόμβου, αλλά και το λιμάνι της Λάρνακας. Στην περιοχή επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

