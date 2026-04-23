Με την υποδοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη μαρίνα της Αγίας Νάπας ξεκίνησε το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα στην ελέυθερη επαρχία Αμμοχώστου,

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στην Μαρίνα Αγίας Νάπας, είπε ότι αυτές τις δύο μέρες, τα θέματα προς συζήτηση έρχονται να επιβεβαιώσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας:

Μετά την άφιξη οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια του δείπνου όπου η Κυπριακή φιλοξενία δίνει το δικό ης γαστρονομικό στίγμα.

Στο μενού, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται, κυπριακή σαλάτα με κάπαρη, αρνάκι ψητό με σάλτσα δυόσμου, ραβιόλια γεμιστά με χαλούμι και μους σοκολάτας με άρωμα καφέ.





Καθώς οι ηγέτες παραμένουν στις κλειστές συνομιλίες, αρκετές αντιπροσωπείες αποχώρησαν προσωρινά για να βρουν φαγητό, ενώ στο κτίριο εθεάθη και διανομή πίτσας για το προσωπικό που παρέμεινε.

Την ίδια ώρα, στη σκηνή που φιλοξενεί δημοσιογράφους, αστυνομία και υπηρεσίες ασφαλείας, στήθηκε πλούσιος μπουφές, με τα ίδια πιάτα που σερβίρονται στους προέδρους και τους πρωθυπουργούς.