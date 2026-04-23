Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου αντικρίζει με ανησυχία το ογκούμενο φαινόμενο της αποφυγής δημοσιογραφικών ερωτήσεων από πλευράς κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Η τακτική αρμοδίων αξιωματούχων να μην δέχονται δημοσιογραφικές ερωτήσεις ή να μην απαντούν σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις όταν αυτές τους υποβάλλονται – κάτι που το τελευταίο διάστημα διευρύνεται – δεν προσφέρει καμίαν υπηρεσία για το δημόσιο καλό, σημειώνει η ΕΣΚ. Συρρικνώνεται η διαφάνεια, διαβρώνεται η ενημέρωση της κοινής γνώμης, εξασθενίζει η κριτική θεώρηση των δημοσίων πραγμάτων, προσθέτει.

«Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να ερωτούν και οι αξιωματούχοι έχουν υποχρέωση να απαντούν. Αμφότεροι εκφέρουν δημόσιο λόγο και ως εκ τούτου κρίνονται και δημοσίως. Οι δημοσιογράφοι για την ποιότητα των ερωτήσεών τους και οι αξιωματούχοι για το περιεχόμενο των απαντήσεών τους», σημειώνει περαιτέρω.

Το ΔΣ της ΕΣΚ αναφέρει ότι ψέγει δύο τέτοια περιστατικά. Στην πρώτη περίπτωση ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρνάουτης στις 16 Απριλίου 2026, κάλεσε τους δημοσιογράφους για δηλώσεις, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Στη δεύτερη περίπτωση, μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 2026, οι δημοσιογράφοι αδίκως περίμεναν, δεν έγιναν δηλώσεις από κανέναν αξιωματούχο. «Κι αυτό ίσως για πρώτη φορά, αν και σε αυτή τη συνεδρία λήφθηκε η άκρως ενδιαφέρουσα απόφαση για κάθοδο του FBI στην Κύπρο. Με την αποφυγή δηλώσεων, προφανώς αποφεύχθηκαν και πιθανές δυσάρεστες ερωτήσεις», αναφέρει.

Το ΔΣ της ΕΣΚ ενεργώντας εκ μέρους του δημοσιογραφικού κόσμου στο σύνολό του, όπως σημειώνει, καλεί τους αξιωματούχους, κρατικούς και κυβερνητικούς, να κατανοήσουν ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι απλώς καταγραφείς δηλώσεων. Οι δημοσιογράφοι, προστίθεται, διερευνούν, ερωτούν, αναζητούν, διερωτούνται, απορούν και συχνά ενίστανται ενεργώντας εκ μέρους της κοινής γνώμης, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Άρα, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΚ, η παροχή της δυνατότητας υποβολής δημοσιογραφικών ερωτήσεων, είναι αδιαπραγμάτευτη.



Πηγή: ΚΥΠΕ