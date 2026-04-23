Τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού, τα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής αυτεπάγγελτα, όπου αναφέρθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας οι αριθμοί κρουσμάτων, θανατώσεων και αποζημιώσεων που δόθηκαν μέχρι στιγμής.

Όπως είπε, με βάση τα δεδομένα μέχρι χθες ανιχνεύθηκαν με αφθώδη πυρετό 104 μονάδες στη Λευκωσία και Λάρνακα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 13 μονάδες βοοειδών, 88 μονάδες αιγοπροβάτων και 3 μονάδες χοίρων και θανατώθηκαν 37 χιλιάδες περίπου αιγοπρόβατα, το οποίο αντιστοιχεί στο 8,1 του συνολικού αριθμού καταγραμμένων αιγοπροβάτων, 2200 βοοειδή, που αντιστοιχεί περίπου στο 2,8% του συνολικού πληθυσμού των βοοειδών και βρίσκεται σε διαδικασία της θανάτωσης 21 χιλιάδων χοίρων, που αντιστοιχεί περίπου στο 7% του συνολικού αριθμού του πληθυσμού. Παράλληλα, είπε, προχωρούν οι εμβολιασμοί των υγιών ζώων όλων των δυνητικά επηρεαζόμενων εκτρεφόμενων ειδών, καθώς και οι περαιτέρω δειγματοληψίες ανίχνευσης και εντοπισμού των προσβεβλημένων μονάδων των ζώων.

Ανέφερε επίσης ότι έχουν καταβληθεί σε 21 από τους 31 δικαιούχους κτηνοτρόφους προκαταβολές για την απώλεια εισοδήματος, προκαταβολές, που ανέρχονται σε 21 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και αναμένεται ότι αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι τις επόμενες μέρες, περίπου το τέλος της εβδομάδας, η καταβολή αποζημίωσης και στους άλλους δέκα δικαιούχους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν μέχρι τις 17 του Απρίλη. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις για την απόρριψη γάλακτος, είπε ότι από τους 53 δικαιούχους έχουν ήδη πληρωθεί οι 26 κτηνοτρόφοι, των οποίων τα ζώα είχαν θανατωθεί πριν το Πάσχα, και συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπόλοιπων αιτήσεων για να γίνει η πληρωμή το συντομότερο, επίσης εντός της εβδομάδας.

Πρόσθεσε ότι 21 κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν για καταστροφή ζωοτροφών και σανού.

Σε ερώτηση της Επιτροπής αν είναι εφικτό να δοθούν οι αποζημιώσεις εντός 90 ημερών, ο κ. Γρηγορίου απάντησε καταφατικά. «Έχει δημιουργηθεί συμβουλευτική επιτροπή για το θέμα και εκ του νόμου θα ενημερωθεί ο κάθε κτηνοτρόφος για το ύψος αποζημίωσης που θα λάβει», είπε.

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης διευκρίνισε ότι οι 90 μέρες υπολογίζονται από την ημερομηνία εντοπισμού κάθε περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11:00 είναι προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς ως αντίδραση στις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού.



Πηγή: ΚΥΠΕ



