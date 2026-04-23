Καραμπόλα με τέσσερα αυτοκίνητα, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 23 Απριλίου, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, κοντά στην έξοδο του Πύργου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, υπάρχει ένα τραυματισμένο άτομο, λόγω της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, σημειώθηκε και δεύτερη καραμπόλα με εμπλοκή τριών οχημάτων στην έξοδο Παρεκκλησσιάς.



Στα σημεία των δύο σύγκρουσεων έσπευσαν ασθενοφόρα.

Παράλληλα, έσπευσαν και μέλη της Τροχαίας, για ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.

