Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Τραχόνι Λεμεσού.



Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReportCY, όχημα τύπου SUV, υπό συνθήκες που διερευνώνται, κατέληξε να «σκαρφαλώσει» σε υπερυψωμένη ζαρντινιέρα με ελιά, έπειτα από σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας σε χώρο στάθμευσης με χαλίκι. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε κεκλιμένη θέση, με μέρος των τροχών του να αιωρείται, ενώ δεύτερο σταθμευμένο όχημα υπέστη ελαφρές ζημιές.



Κατά την ανάρτηση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για λανθασμένο χειρισμό ή απώλεια ελέγχου λόγω της επιφάνειας.







