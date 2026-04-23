Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας, με πρόσφατο περιστατικό τον ξυλοδαρμό 14χρονης μαθήτριας από συνομήλική της.

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο κάνει λόγο για εξάρσεις βίας κυρίως σε ηλικίες γυμνασιακού κύκλου, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο εμφανίζεται πιο έντονα στα κορίτσια.

Όπως ανέφερε, τα σχολεία δεν «εκκολάπτουν» την παραβατικότητα, ωστόσο αποτελούν το περιβάλλον όπου αυτή εντοπίζεται πιο εύκολα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα.

Αναφερόμενος στο περιστατικό βίας, σημείωσε ότι καταγράφονται ανησυχητικές σκηνές, όπου εμπλέκονται θύματα, θύτες αλλά και θεατές που καταγράφουν τα επεισόδια με κινητά τηλέφωνα, ενώ τέτοιου είδους περιστατικά συχνά θυμίζουν παρακολούθηση θεάματος. «Όταν έγινε το περιστατικό οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν λες και είναι στο γήπεδο ή παρακολουθούσαν κάποιο αγώνα» ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τους αργούς ρυθμούς αντίδρασης της Πολιτείας, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας για ανήλικους παραβάτες, καθώς και για ελλείψεις σε κρίσιμες δομές, όπως το «Σπίτι του Παιδιού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και οι πρόσφατες εγκύκλιοι για τη λειτουργία τοπικών επιτροπών στα σχολεία δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, καθώς η πλειονότητα των σχολικών μονάδων δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε ότι η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά πρωτίστως βαραίνει τους ενήλικες και τους γονείς, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά συχνά επηρεάζονται από το κοινωνικό περιβάλλον και τα πρότυπα που παρατηρούν.

«Αν δεν δημιουργήσουμε το σωστό πλαίσιο, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι χρειάζεται ουσιαστική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζουν τις νεαρές ηλικίες.