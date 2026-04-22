Το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών κυριάρχησε σε συνάντηση των Προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, με τον Πρόεδρο και μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, χθες Τρίτη, αναφέρει ανακοίνωση του ΕΟΑ Λεμεσού.

Στη συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΕΤΕΚ εξέφρασε ετοιμότητα να στηρίξει το έργο των ΕΟΑ, με στόχο την ταχύτερη λήψη μέτρων και την καλύτερη ασφάλεια των πολιτών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών του σε ζητήματα επιθεώρησης και αξιολόγησης επικίνδυνων οικοδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση, σημειώνει η ανακοίνωση, δόθηκε στην πρόταση του ΕΤΕΚ για δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επικίνδυνων οικοδομών, με τους ΕΟΑ να συμφωνούν με αυτήν, υπό την προϋπόθεση αναβάθμισης του συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ». Παράλληλα, υπογράμμισαν και την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών.

Συζητήθηκαν, επίσης, το θέμα των κοινόκτητων οικοδομών και ενδεχόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ, με τους Προέδρους των ΕΟΑ να τονίζουν ότι προαπαιτούνται σαφείς προϋποθέσεις, οργανωτική δομή, ανταποδοτικά τέλη και σύγχρονο λογισμικό.

«Η συνάντηση επιβεβαίωσε την σημασία της συνεργασίας των αρμόδιων φορέων, με στόχο την προστασία και ασφάλεια των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία Γερμασόγειας: Εντός της εβδομάδας στη ΝΥ ο φάκελος της υπόθεσης

Πηγή: ΚΥΠΕ