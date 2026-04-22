Το Προξενείο της Κολομβίας επιβεβαίωσε χθες ότι η 27χρονηΛεονέλα Αλεμάν Μοράλες, ήταν ένα από τα θύματα μετά την κατάρρευση κτηρίου στη Γερμασόγεια το Μεγάλο Σάββατο.

Η 27χρονη βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου, εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ταυτοποίηση του δεύτερου θύματος.

Όσον αφορά τις έρευνες για τα αίτια κατάρρευσης του κτηρίου, ανέφερε πως βρίσκεται στο τέλος της και αναμένεται εντός της εβδομάδας ο φάκελος να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.

Όπως είπε, υπολείπεται το κομμάτι των επιστημονικών εξετάσεων, όπου έχουν ληφθεί κάποια δείγματα και θα γίνουν κάποιες επιστημονικές εξετάσεις, που αφορούν τεχνικά ζητήματα, όπως η στατικότατα του κτηρίου και άλλα σημαντικά δεδομένα.