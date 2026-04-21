Ανάμεσα στα θύματα της κατάρρευσης κτηρίου στη Γερμασόγεια συγκαταλέγεται μια 27χρονη από την Κολομβία.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι προξενικές αρχές της Κολομβίας προς την οικογένειά της, σύμφωνα με Κολομβιανά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για την 27χρονη Λεονέλα Αλέμαν Μοράλες, η οποία βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές.

Νωρίτερα η οικογένειά της απηύθυνε δραματική έκκληση προς τις Αρχές για τον εντοπισμό της.

