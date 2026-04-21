Σε εξέλιξη βρίσκεται υπόθεση εξαφάνισης νεαρού ατόμου Κολομβιανής καταγωγής στην Κύπρο, με την οικογένειά να απευθύνει δραματική έκκληση για βοήθεια στις αρχές και στο κοινό.

Πρόκειται για τη 27χρονη Leonela Alemán, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από το κολομβιανό μέσο Noticias RCN, αγνοείται από τις 17 Απριλίου. Η Leonela, η οποία εργάζεται ως δημιουργός περιεχομένου και είναι τρανς άτομο, μέλος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφά της, όπως το διαβατήριο, με το όνομα Leonardo Alemán Morales.

Η τελευταία ένδειξη για την τοποθεσία του ατόμου προήλθε από στίγμα που εστάλη από το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο έδειχνε τοποθεσία σε κτήριο στην Κύπρο. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι το συγκεκριμένο κτίριο κατέρρευσε, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη του.

Όπως μεταδίδει τα κολομβιανά ΜΜΕ, η μητέρα, Luz Marina Morales, δηλώνει ότι δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για να ταξιδέψει στην Κύπρο και να συμμετάσχει στις έρευνες, ζητώντας τη συνδρομή των αρχών για τον εντοπισμό της κόρης της.

«Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να τη βρούμε. Έχουν περάσει πολλές ημέρες χωρίς κανένα νέο», ανέφερε η γιαγιά της νεαρής, Acela Ayala.



Η αδελφή της Johana ανέφερε ότι η οικογένεια έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει: «Το κινητό της δείχνει το σημείο όπου έγινε η κατάρρευση, στο ίδιο κτήριο όπου διέμενε. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόξενο, αλλά μας είπαν ότι θα μας δώσουν πληροφορίες αργότερα. Ειλικρινά, ως οικογένεια είμαστε απελπισμένοι, γιατί δεν γνωρίζουμε αν βρίσκεται ανάμεσα στους εγκλωβισμένους ή σε ποια κατάσταση είναι. Λένε ότι υπάρχουν δύο νεκροί, αλλά δεν μας ενημερώνουν ποιοι είναι».

Μέχρι στιγμής έχουν ζητήσει τη συνδρομή των αρχών, ωστόσο διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει την αναμενόμενη βοήθεια: «Όχι. Η μητέρα μου πήγε σε προξενείο της Κύπρου εδώ, αλλά ήταν κλειστό. Πήγαμε και στην Εισαγγελία, ήταν επίσης κλειστή. Καλέσαμε στο 122, αλλά μας είπαν ότι επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό, πρέπει να απευθυνθούμε στο προξενείο».

Σύμφωνα επίσης με τον/την πρώην σύντροφό της, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μαζί της από τότε,





Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατάσταση της 27χρονης.



Το ταξίδι του ξεκίνησε στις 31 Μαρτίου από τη Μπαρανκίγια προς τη Μπογκοτά και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, πριν καταλήξει στη Λεμεσό, όπου διέμενε στο κτίριο που κατέρρευσε.



Υπενθυμίζεται ότι από το κτήριο που κατέρρευσε ανασύρθηκαν νεκρά 2 άτομα. Ο Dex και ένα άλλο άτομο για το οποία η αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα εξέτασης DNA για ταυτοποίηση.



