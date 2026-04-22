Νέες αποκαλύψεις προκύπτουν στην υπόθεση «Σάντη», με αφορμή τα μηνύματα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Όπως αναφέρει ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Ντίνος Παστός, το γερμανικό ηχητικό που ακούγεται στο σχετικό voice message κατά της άφικη της «Σάντη» στη Γερμανία φαίνεται να προέρχεται από ντοκιμαντέρ.

Την ίδια ώρα όπως ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, επίκειται νέος γύρος επαφών με το FBI, για τον καθορισμό της άφιξης ειδικών στην Κύπρο, ενώ ανέφερε παράλληλα πως η Europol συνεχίζει τη δικανική ανάλυση τεκμηρίων, χωρίς ωστόσο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Όπως εξήγησε, «ο Αρχηγός Αστυνομίας είχε χθες μια επικοινωνία μαζί τους και αναμένουμε σήμερα να υπάρξει δεύτερη επικοινωνία, ώστε να καθοριστεί το συντομότερο η ημερομηνία άφιξής τους», διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τον αριθμό των μελών της ομάδας που θα αφιχθεί.

Παράλληλα την απόφαση της Κυβέρνησης να καλέσει στην Κύπρο κλιμάκιο του FBI σχολίασε σε νέα ανάρτηση ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Όπως αναφέρει, «από την πρώτη μέρα το Προεδρικό συντονίζει μια επιχείρηση συγκάλυψης: όλα είναι πλαστά και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και στο τέλος να βγουν και από πάνω ότι υπονομεύονται οι θεσμοί».

Σημειώνει πως «η Αστυνομία είναι το εργαλείο της κυβέρνησης για να κάνει αυτή τη δουλειά, με στοχευμένες κινήσεις και διαρροές. Παρακολουθώντας τις κινήσεις τους, οι προθέσεις τους είναι ολοφάνερες από την πρώτη στιγμή».

Παράλληλα, κάνει λόγο για μια εξόφθαλμα στημένη έρευνα.

«Δεν έχουμε εμείς ανεξάρτητους ανθρώπους να αναλύσουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων και θα κάνουμε εισαγωγή από τις ΗΠΑ;», διερωτάται.

Σημειώνει πως η απόφαση είναι να κλείσουν αυτή την υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες και θέλουν το FBI «να μας πει ότι τα έκαναν όλα καλά».

Τονίζει πως μόνο ανεξάρτητοι ανακριτές από την Κύπρο μπορούν να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση και διερωτάται γιατί το φοβούνται και σκαρφίζονται τεχνάσματα.

