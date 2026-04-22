Στην εκπομπή Μεσημέρι και κάτι φιλοξενήθηκε ο Γιάννης Αγγελή, Ιδιοκτήτης Ερπετολογικού Κέντρου Κύπρου και μίλησε σχετικά με το ξύπνημα των φιδιών για τη φετινή χρονιά, εφόσον προηγήθηκε ήδη περιστατικό δαγκώματος με θύμα έναν 85χρονο.

Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Αγγελή, τα φίδια ξύπνησαν ουσιαστικά πριν από λίγο καιρό, αλλά τώρα ξεκίνησαν «να κάνουν τις βόλτες τους» εφόσον αυτό το διάστημα ανέβηκε η θερμοκρασία την νύχτα. Υπογράμμισε ο ίδιος ο κόσμος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε νυκτερινές βόλτες, ειδικά σε δρόμους με χαμηλή φωτεινότητα.

Στην Κύπρο μόνο η οχιά θεωρείτε επικίνδυνο- δηλητηριώδες είδος, και μπορεί να σκοτώσει ή να τραυματίσει σοβαρά άνθρωπο, σύμφωνα με τον κ. Γιάννη.

«Σε περίπτωση δαγκώματος δεν κάνουμε απολύτως καμία ενέργεια, δεν το σκίζουμε και δεν το ρουφάμε, έχουμε 2-8 ώρες για να μεταβούμε στο πλησιέστερο Γενικό Νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικές κλινικές, εφόσον δεν έχουν την κατάλληλη θεραπεία» αναφέρει ο κ. Αγγελή.

Το σημάδι που αφήνει το δηλητήριο η οχιά, είναι μια ή δυο τρύπες μόνο. Ενώ τα άλλα είδη που δεν είναι δηλητηριώδη, αφήνουν την πάνω και κάτω γνάθο, δηλαδή αφήνουν ένα σχήμα ρολογιού.

Γύρω από την πληγή ξεκινά μελάνιασμα και όχι κοκκίνισμα, αντιθέτως στα έντομα όπως μέλισσες για παράδειγμα υπάρχει έντονο κοκκίνισμα διότι φαίνεται έτσι ο ερεθισμός από τις τοξίνες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διαχωριστεί ο κίνδυνος του δαγκώματος, προσθέτει ο κ. Αγγελή.

Κλείνοντας ο κ. Γιάννης τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σε περίπτωση που εντοπίσει κανείς φίδι, εφόσον όπως δήλωσε ο ίδιος «τα φίδια δεν επρόκειτο να επιτεθούν από μόνα τους αν δεν νιώσουν το αίσθημα της απειλής».

