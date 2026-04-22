Ένα γιγαντιαίο καλαμάρι εντοπίστηκε νεκρό σε παραλία της Πάφου, κοντά στον φάρο, προκαλώντας συζητήσεις και ερωτήματα για την ταυτότητά του.



Σχετικές φωτογραφίες ανέβασε στο facebook o χρήστης Jo Christodulides στο γκρούπ «Θαλάσσια ζωή Κύπρου».





Σύμφωνα με μαρτυρίες, το εύρημα έχει ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθος, με κάποιους να εκτιμούν ότι πρόκειται για γιγάντιο καλαμάρι (Architeuthis dux), ένα είδος που ζει σε μεγάλα βάθη και σπάνια εμφανίζεται στην επιφάνεια. Άλλοι, ωστόσο, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, υποστηρίζοντας ότι πιθανότερα πρόκειται για ευρωπαϊκό καλαμάρι τύπου Todarodes sagittatus το λεγόμενο «Θράψαλλο», το οποίο μπορεί να φτάσει σε μήκος έως και ένα μέτρο και βάρος άνω των 10 κιλών.





Ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια είδη ζουν συνήθως σε βαθιά νερά και σε αρκετές περιπτώσεις ξεβράζονται νεκρά ή εξαντλημένα μετά την αναπαραγωγή τους. Παρόλα αυτά, η εμφάνιση ενός τόσο μεγάλου δείγματος σε σχετικά καλή κατάσταση σε παραλία θεωρείται σπάνιο φαινόμενο.