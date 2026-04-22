Παρέμβαση για τον ρόλο του FBI στην υπόθεση «Σάντη» έκανε ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, εκφράζοντας επιφυλάξεις ως προς τη σκοπιμότητα της εμπλοκής του αμερικανικού οργανισμού σε μια εσωτερική ανακριτική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, η ποινική διερεύνηση αποτελεί αρμοδιότητα της αστυνομίας, υπογραμμίζοντας ότι ενδεχομένως θα ήταν πιο ορθό να είχε διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, ο οποίος θα λειτουργούσε συμπληρωματικά, ενισχύοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας σε μια περίοδο όπου, όπως σημείωσε, καταγράφεται ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση συνεργασίας με το FBI, ο κ. Αιμιλιανίδης εκτίμησε ότι πρόκειται κυρίως για πολιτική επιλογή με στόχο να θωρακιστεί η διαδικασία έναντι αμφισβητήσεων. Την ίδια ώρα, εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρόκειται για την καταλληλότερη περίπτωση για τέτοια εμπλοκή, επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει ανακύψει ζήτημα που να απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία από το εξωτερικό.



Παράλληλα, τόνισε ότι η συμμετοχή ενός οργανισμού που υπάγεται σε άλλο κράτος εγείρει θεσμικά ζητήματα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καθαρά εσωτερική υπόθεση και όχι για διεθνές έγκλημα, όπου η διακρατική συνεργασία θεωρείται πιο αναγκαία.

Ο ίδιος αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η επιλογή αυτή συνδέεται με την ανάγκη της κυβέρνησης να αποδείξει πως δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον έντονης δημόσιας συζήτησης και εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ανακριτικών διαδικασιών από πολιτικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να τεθεί εκ νέου στο τραπέζι η ανάγκη εκσυγχρονισμού των πρωτοκόλλων διερεύνησης, κατά τα πρότυπα άλλων χωρών, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.



