Κανονικά θα προχωρήσει με μαζική κινητοποίηση την Πέμπτη, ομάδα κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, διαμαρτυρόμενοι για τις θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπός τους, Στέλλα Πέτρου.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. Πέτρου σημείωσε πως η απόφαση για τη διαμαρτυρία της Πέμπτης παραμένει σε ισχύ, καθώς η συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, «δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Η εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κάποια θετική εξέλιξη από πλευράς Υπουργείου στο ζήτημα των θανατώσεων ζώων. Ως εκ τούτου, προχωρούν κανονικά στη διαμαρτυρία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί και μερικό κλείσιμο του κυκλικού κόμβου της Ριζοελιάς.

Στην κινητοποίηση, ανέφερε η κ. Πέτρου, αναμένεται να συμμετάσχουν κτηνοτρόφοι από όλες τις επαρχίες, με κύριο αίτημα την παύση των καθολικών θανατώσεων σε φάρμες όπου εντοπίζονται λίγα μόνο κρούσματα.

Η κ. Πέτρου ανέφερε επίσης ότι από πλευράς Υπουργείου έγινε γνωστό πως μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να δημοσιευθεί η λίστα με τις αποζημιώσεις των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Παράλληλα σημείωσε ότι στη χθεσινή συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της βόσκησης, με τους κτηνοτρόφους να επισημαίνουν ότι η αυξημένη βλάστηση και οι ψηλές θερμοκρασίες ενισχύουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ζητώντας άμεση εξέταση του θέματος από το Υπουργείο.

Σε ό,τι αφορά την αυριανή διαμαρτυρία, οι κτηνοτρόφοι διευκρινίζουν ότι θα κλείσουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ η τροχαία κίνηση θα συνεχίζεται κανονικά μέσω της άλλης λωρίδας. «Σκοπός μας δεν είναι να δυσκολέψουμε τον κόσμο», σημείωσε η κ. Πέτρου.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία δηλώνει έτοιμη να διαχειριστεί την κατάσταση, με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης των κτηνοτρόφων, αλλά και για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των προγραμματισμένων επίσημων δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.

Όπως σημείωσε, «υπάρχει σχεδιασμός για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που επηρεαστεί η άτυπη Σύνοδος Κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:00, ενώ οι αφίξεις των Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να αρχίσουν από το πρωί».

Ο κ. Βύρωνος διαβεβαίωσε ότι «θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα τόσο στην τροχαία κίνηση όσο και σε σχέση με τις συναντήσεις της Προεδρίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ