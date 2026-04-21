Με τετραμελή αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο, την περασμένη Κυριακή, συναντήθηκε την Τρίτη ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς το περιεχόμενο του υπομνήματος που υπέβαλαν οι κτηνοτρόφοι και το οποίο είχε απαντηθεί γραπτώς αυθημερόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε πλήρης ενημέρωση της αντιπροσωπείας από τον κ. Γρηγορίου για όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 για την αντιμετώπιση του ιού του αφθώδους πυρετού καθώς και για τις οικονομικές αποζημιώσεις.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι δόθηκαν επεξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και την ανάγκη τήρησής τους, τη δειγματοληψία, την ιχνηλάτηση θετικών κρουσμάτων, τον εμβολιασμό, τον καθορισμό των προκαταβολών, των απωλειών εισοδήματος και της μεθοδολογίας, την αποζημίωση για γάλα, σανό και ζωοτροφές με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι κτηνοτρόφοι υπέβαλαν σειρά εισηγήσεων και αιτημάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τα οποία καταγράφηκαν και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου με τον κλάδο.

"Η αντιπροσωπεία διαβεβαιώθηκε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα παραμείνει δίπλα στους κτηνοτρόφους, στηρίζοντάς τους και συνεχίζοντας τις προσπάθειες τόσο για τον περιορισμό της επέκτασης του ιού όσο και για τον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης του ζωικού κεφαλαίου, με την καθοδήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής", αναφέρεται στην ανακοίνωση.