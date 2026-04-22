Η ασφαλής πρόσβαση στον δρόμο Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα συνιστά «ουσιώδη προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του κράτους» στην ευαίσθητη περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα, ενώ η διαχείριση της επισκεψιμότητας αποτελεί δευτερεύον ζήτημα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι τα ζητήματα που αναδεικνύονται σε συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση της πρόσβασης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα αντανακλούν «πραγματικές προκλήσεις», τις οποίες έχει ήδη αναγνωρίσει και διαχειρίζεται.

Τονίζει επίσης ότι η ασφαλής λειτουργία του δρόμου Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα αποτελεί πρωτίστως θέμα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι, παρότι η διαχείριση της πρόσβασης ιδιωτικών οχημάτων είναι αναγκαία, δεν επαρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση των τεχνικών και πρακτικών δυσκολιών της περιοχής. Διευκρινίζει ότι ο συγκεκριμένος δρόμος δεν αποτελεί μόνο οδό πρόσβασης για επισκέπτες, αλλά «πρωτίστως κρίσιμη οδό επιχειρησιακής διακίνησης πυροσβεστικών δυνάμεων και άλλων υπηρεσιακών μέσων» σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Όπως τονίζεται, η ασφαλής πρόσβαση στον δρόμο συνιστά «ουσιώδη προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του κράτους» στην ευαίσθητη περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα, ενώ η διαχείριση της επισκεψιμότητας αποτελεί δευτερεύον ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και με καθεστώς ελεγχόμενης πρόσβασης, απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνικής ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι το Τμήμα Δασών έχει ήδη υποβάλει αίτημα προς την Περιβαλλοντική Αρχή για προώθηση «της ελάχιστης απαραίτητης βελτίωσης του δρόμου», μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών. Διευκρινίζεται ότι η πρόταση δεν αφορά ολοκληρωμένη γεωμετρική αναβάθμιση, ούτε την οριστική λύση που προβλέπεται για την οργανωμένη λειτουργία του Πάρκου, αλλά «περιορισμένη και προσωρινού χαρακτήρα παρέμβαση» με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και τη διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι σχετικές διαδικασίες θα διασφαλίσουν πως οποιεσδήποτε εργασίες θα λαμβάνουν υπόψη την περιβαλλοντική ευαισθησία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οριστική ρύθμιση του δρόμου συνδέεται με τη συνολική οργανωμένη λειτουργία του Πάρκου, η οποία περιλαμβάνει εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης, σύστημα μεταφοράς επισκεπτών και συνολική ρύθμιση του οδικού δικτύου, βάσει του ολοκληρωμένου σχεδιασμού του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και συνεχίζει να εργάζεται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και της λειτουργικής οργάνωσης του Πάρκου, με στόχο τη μετάβαση από τη σημερινή μεταβατική κατάσταση σε «ένα ρυθμισμένο και βιώσιμο πλαίσιο διαχείρισης, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Καταληκτικά, το Υπουργείο δηλώνει προσηλωμένο στην υπεύθυνη διαχείριση του Ακάμα, με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ