Την έντονη ανησυχία της για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χερσονήσου του Ακάμα εκφράζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 και 17 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμορόζα, εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου. Το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από επικίνδυνες λακκούβες, πέτρες, ολισθηρότητα και απότομους γκρεμούς, καθιστώντας τη διέλευση ιδιαίτερα επισφαλή.

Παρά την επικινδυνότητα, διαπιστώνεται ανεξέλεγκτη χρήση του δρόμου από κάθε είδους οχήματα, ακόμη και από μικρά αυτοκίνητα που δεν είναι κατάλληλα για τέτοιες διαδρομές. Η πρακτική αυτή παραβιάζει τους δεσμευτικούς όρους της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκδόθηκε το 2021 από την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία καθορίζει σαφώς τα επιτρεπόμενα οχήματα στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συχνή χρήση τετράτροχων μοτοσυκλετών («γουρούνες»), με την Υπηρεσία να επισημαίνει ότι η έλλειψη εμπειρίας πολλών οδηγών, σε συνδυασμό με τη φύση του εδάφους, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων. Επιπλέον, καταγράφονται περιπτώσεις μεταφοράς ανηλίκων ως επιβατών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η εκτεταμένη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, προκαλεί ηχορύπανση και επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία πεζοπόρων και ποδηλατών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι το κράτος φέρει την ευθύνη για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των επισκεπτών, οι οποίοι συχνά δεν έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων. Προειδοποιεί δε ότι, εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.

Μεταξύ των εισηγήσεών της, η Υπηρεσία προτείνει την άμεση εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης με εγκατάσταση μπάρας, ώστε να επιτρέπεται η διέλευση μόνο κατάλληλων οχημάτων, την ουσιαστική ενημέρωση των επισκεπτών για τους κινδύνους, καθώς και την πλήρη εφαρμογή των όρων της Στρατηγικής Μελέτης για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας και δημόσιας ασφάλειας.

Τέλος, αναφέρεται ότι τα ευρήματα του ελέγχου σε σχέση με τα έργα στην περιοχή θα παρουσιαστούν σε Ειδική Έκθεση, η οποία θα δημοσιοποιηθεί μετά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.