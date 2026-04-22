Με την Κύπρο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έρθει αιφνιδιαστικά κατά την Σύνοδο ηγετών της ΕΕ που πραγματοποιείται Πέμπτη και Παρασκευή στο νησί, επιδιώκοντας άμεσες επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χώρα του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η φυσική παρουσία του Ζελένσκι, αντί της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης, έρχεται σε μια περίοδο έντονων διαβουλεύσεων για το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, αλλά και για την ευρωπαϊκή της προοπτική. Το ζήτημα είχε «μπλοκάρει» από τον απερχόμενο Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος συνέδεσε τη στάση του με τη διακοπή ροής ρωσικού πετρελαίου προς τη χώρα του μέσω Ουκρανίας.

Μετά την επανεκκίνηση των ροών, η Βουδαπέστη φέρεται έτοιμη να άρει το βέτο, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση των κονδυλίων. Ωστόσο, η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας παραμένει ανοιχτό και ακανθώδες ζήτημα, με μεγάλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, να απορρίπτουν διαδικασίες «fast track».

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι των συζητήσεων τίθεται και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, με επίκεντρο το Άρθρο 42.7 της ΕΕ, το οποίο προβλέπει αμοιβαία συνδρομή μεταξύ κρατών-μελών σε περίπτωση επίθεσης. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Κύπρο, η οποία δεν είναι μέλος του NATO, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των κρατών της Ένωσης.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι, παρά την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας, υπάρχει έντονη προσοχή ώστε να μην προκληθούν τριβές με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα ασφάλειας της Ευρώπης.

Η Σύνοδος στην Κύπρο αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους, με την παρουσία Ζελένσκι να προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στις συζητήσεις, τόσο για την Ουκρανία όσο και για τον ευρύτερο ρόλο της ΕΕ σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.



Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: «Η ΕΕ χρειάζεται σαφές σχέδιο άμυνας για κράτη-μέλη υπό επίθεση»