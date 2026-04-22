Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ξεκάθαρο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το πώς θα αντιδρά σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στο Associated Press.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών στην Κύπρο βρίσκεται η ουσιαστική ενεργοποίηση του Άρθρο 42.7 της ΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής.

«Έχουμε το Άρθρο 42.7 αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί αν ενεργοποιηθεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός «οδικού χάρτη» με σαφείς διαδικασίες και επιλογές αντίδρασης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, μετά το πρόσφατο περιστατικό με πλήγμα από drone σε βρετανική βάση στο νησί, που ενεργοποίησε την αποστολή ναυτικών δυνάμεων από χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ισπανία για ενίσχυση της άμυνας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος έθεσε το ζήτημα συντονισμού με το NATO, επισημαίνοντας ότι πολλές χώρες είναι ταυτόχρονα μέλη και των δύο οργανισμών. Όπως είπε, πρέπει να αποσαφηνιστεί πώς θα ανταποκριθούν σε ένα αίτημα βοήθειας χωρίς να προκύπτουν συγκρούσεις με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Συμμαχίας και του Άρθρο 5 του NATO.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή, μέσω πρωτοβουλιών όπως το «Mediterranean Pact», ενώ αναφέρθηκε και στον στρατηγικό διάδρομο IMEC, που φιλοδοξεί να συνδέσει Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ινδία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έργο του Great Sea Interconnector, το οποίο θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Ελλάδα και το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίησή του.

Στον τομέα της ενέργειας, ο Πρόεδρος τόνισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη διαφοροποίησης πηγών ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να συμβάλει μέσω των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της. Όπως αποκάλυψε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για το ενεργειακό κόστος και την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ.

Τέλος, ο κ. Χριστοδουλίδης άσκησε κριτική στην καθυστέρηση της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση, προειδοποιώντας ότι υπονομεύεται η αξιοπιστία της Ένωσης. Όπως είπε, η διεύρυνση αποτελεί κρίσιμο γεωπολιτικό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει σύντομα να συνοδευτεί από συγκεκριμένες αποφάσεις.