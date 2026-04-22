Τρία κινητά παρέδωσε χθες στην Αστυνομία ο Δημήτρης Παπαδάκης σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ».

Μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο», ανέφερε ότι βλέπει ια καθυστέρηση στο όλο ζήτημα και πως τουλάχιστον στη δική του υπόθεση, το θέμα είναι πολύ απλό και θα μπορούσε να διαλευκανθεί τάχιστα και να ανακαλύψουν ποιος νοσηρός εγκέφαλος τον ενέπλεξε στην ιστορία.

Όσον αφορά την απόφαση της Κυβέρνησης για να έρθει στην Κύπρο ομάδα του FBI, ανέφερε πως δεν είναι κατά της προσπάθειας ενίσχυσης των ερευνών, ωστόσο, τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες προς τους θεσμούς, η λογική να καλούμε από το εξωτερικό δεν λύνει το πρόβλημα.

Η κυβέρνηση έπραξε λανθασμένα, έπρεπε να στηρίξει τις αρχές, τόνισε.

«Ως το τέλος της μέρας θα φέρουμε και ξένο πρόεδρο από την Αμερική και ξένους πολίτες;», διερωτήθηκε.

Την ίδια στιγμή, είπε πως είναι ξεκάθαρο ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης θέλει να κωλυσιεργήσουν οι διαδικασίες και ότι προταθεί από πλευράς της κυβέρνησης το απορρίπτει.

Αυτό, τόνισε, δεν μπορεί να συνεχίζεται, «βγήκε ξεστόμισε διάφορα, δημοσίευσε, στοχοποίησε. Υπάρχουν άνθρωποι στην εντατική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίοι δικαίως ή αδίκως κατηγορήθηκαν δημοσίως χωρίς να υπάρξουν οι απαραίτητες έρευνες».

«Εκσφενδονίσαμε λάσπη τζαι περπατούμε τζαι κάμουμε προεκλογικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δρουσιώτης, είπε, κάνει και εκδηλώσεις κανονικά.

Παράλληλα, είπε ότι αναμένει τα αποτελέσματα από τις έρευνες της Αστυνομίας και θα κινηθεί νομικά εναντίον του κ. Δρουσιώτη.