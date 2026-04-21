«Το να καταφεύγει ο Πρόεδρος στο FBI κάθε φορά που δεν τολμά να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει, και να αναζητεί δεκανίκια αξιοπιστίας από εύηχους ξένους οργανισμούς, εξευτελίζει το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μακάριος Δρουσιώτης, τονίζοντας ότι «μόνο μια διέξοδος υπάρχει: Ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές από την Κύπρο υπεράνω υποψίας. Οτιδήποτε άλλο είναι προσπάθεια συγκάλυψης».

Η ανάρτηση:

Δεν έχουμε στην Κύπρο 2-3 ανθρώπους υπεράνω υποψίας, οι οποίοι έχουν γνώση της κυπριακής πραγματικότητας, για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και θα κάνουμε εισαγωγή από την Αμερική;

Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ, είναι δική μας η ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα Κράτος Δικαίου.

Γιατί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αρνείται να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές; Αν επιβάλλεται να έρθει το FBI, γιατί δεν επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από την Κύπρο;

Φέραμε ξανά το FBI με αφορμή το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έμειναν στην Κύπρο κάποια χρόνια. Έφυγαν και δεν ακούσαμε τίποτα.

Κάλεσε ξανά το FBI για τις πυρκαγιές. Τι μας είπε και τι μάθαμε που δεν γνωρίζαμε;

Το κλιμάκιο που θα έρθει στην Κύπρο που θα υπάγεται; Από που θα πάρει την πληροφόρηση και ποιος θα τους δίνει κατεύθυνση; Πώς θα αξιολογήσει το FBI τον όγκο του υλικού, χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα, χωρίς να έχουν παραστάσεις της κυπριακής πραγματικότητας;

Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία. Θα εξαρτάται από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Μόνο μια διέξοδος υπάρχει: Ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές από την Κύπρο υπεράνω υποψίας. Οτιδήποτε άλλο είναι προσπάθεια συγκάλυψης.