Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αμαθούντος, στη Λεμεσό.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο ανετράοη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να πιγιευτεί μέσα σε αυτό.

Ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για τη μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Η συνοδηγός καθώς και ο οδηγός δεύτερου οχήματος, το οποίο ενεπλάκη, εξήλθαν πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.