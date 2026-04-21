Ερευνα σχετικά με εγκαύματα σε βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας διενεργεί η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας διερευνά τα γεγονότα κάτω από τα οποία βρέφος, το οποίο γεννήθηκε την 07.04.26, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας την 08.04.26 «κατά τη διάρκεια μπάνιου από το νοσηλευτικό προσωπικό του προκλήθηκαν εγκαύματα στα πόδια λόγω ψηλής θερμοκρασίας του νερού».

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρο Χρυσοστόμου «το βρέφος μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο».

Παράλληλα, αναφέρει ο κ. Χρυσοστόμου «διεξάγεται και εσωτερική έρευνα από τη διεύθυνση του νοσοκομείου».

Αναφέρει ότι «με τη συμπλήρωση των εξετάσεων θα αξιολογηθεί και η μαρτυρία για να αποφασιστεί εάν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα».

Πηγή: ΚΥΠΕ