Τη ζωή του λόγω εισπνοής υγραερίου έχασε 64χρονος στη Λεμεσό, ενώ η σύζυγός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής όπου εντόπισαν νεκρό τον άνδρα και τη σύζυγο του χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λεμεσού όπου και διασωληνώθηκε.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία Γερμασόγειας: Ανάμεσα στα θύματα η 27χρονη από την Κολομβία