Τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, γύρω στη 13:00, στον πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο, στα Λατσιά της Λευκωσίας, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Σύμφωνα με το RoadReportCY, στο τροχαίο ενεπλάκησαν περισσότερα από ένα οχήματα, σε σύγκρουση που φαίνεται να ήταν μικρής έκτασης. Μάλιστα ένα από τα από τα οχήματα «ανέβηκε» κυριολεκτικά στον κυκλικό κόμβο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Οι συνθήκες στο σημείο εξομαλύνθηκαν σταδιακά.

Διαβάστε επίσης: Ζητήθηκε η συνδρομή του FBI για την υπόθεση «Σάντυ» - Θετική η ανταπόκριση