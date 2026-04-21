Αύξηση 9,1% σημείωσαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα τα πετρελαιοειδή και 6,1% τα γεωργικά προϊόντα λόγω των επιπτώσεων της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, που ήταν και η αιτία για την αύξηση του πληθωρισμού τροφίμων στο 3,8% έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών για τον μήνα Μάρτιο 2026.

Σημειώνεται επιπλέον ότι τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή σε επίπεδο οικονομικών κατηγοριών, συγκριτικά με το Μάρτιο του 2025, κατέγραψαν τα γεωργικά προϊόντα με +13,3%, οι υπηρεσίες με +2,5% και τα πετρελαιοειδή με +2,3%, ενώ αρνητική μεταβολή -13,0% παρατηρήθηκε σε ηλεκτρισμό και νερό.

Στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή αναφέρεται επίσης ότι η αποτίμηση που γίνεται για τον μήνα Μάρτιο αντικατοπτρίζει την πορεία τιμών που καταγράφει και η Στατιστική Υπηρεσία, με αύξηση στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο +1,2% έναντι +0,1% το Φεβρουάριο και +0,5% τον Ιανουάριο.

Σε σχέση με τις τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων για τον Μάρτιο, το Παρατηρητήριο δείχνει αύξηση σε 33 κατηγορίες έναντι Φεβρουαρίου 2026 και μείωση σε 12 κατηγορίες.





Οι αυξήσεις και οι μειώσεις

Συγκεκριμένα, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν τα κατεψυγμένα ψάρια κατά +13,9% (+21,7% έναντι Μαρτίου 2025), τα αλλαντικά κατά +10,1% (+9,5% έναντι Μαρτίου 2025), το γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο κατά 8,1% (+4,1% έναντι Μαρτίου 2025), τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά +7,8% (-15,2% έναντι Μαρτίου 2025), οι χυμοί κατά +7,3% (+11,1% έναντι Μαρτίου 2025), οι κονσέρβες κρέατος κατά +7,1% (+10,7% έναντι Μαρτίου 2025), το εμφιαλωμένο νερό κατά 6,8% (+5,0% έναντι Μαρτίου 2025), το κατεψυγμένο κρέας πανέ και προψημένο κατά +6,7% (+7,9% έναντι Μαρτίου 2025), ο κύλινδρος υγραερίου κατά +6,3% (+12,5% έναντι Μαρτίου 2025), τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά +6,2% (+8,7% έναντι Μαρτίου 2025), τα αναψυκτικά κατά +5,3% (+8,4% έναντι Μαρτίου 2025), τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +4,6% (+22,6% έναντι Μαρτίου 2025), το λάδια κατά +4,5% (+3,7% έναντι Μαρτίου 2025), και τα κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά +4,3% (+2,1% έναντι Μαρτίου 2025).

Την ίδια στιγμή μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 12 κατηγορίες με σημαντικότερες τις κονσέρβες ψαριού κατά -12,8% (-11,5% έναντι Μαρτίου 2025), τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά -11,0% (+3,7% έναντι Μαρτίου 2025), το ρύζι κατά -9,0% (-11,2% έναντι Μαρτίου 2025), τα τυριά κατά -3,3% (-4,4% έναντι Μαρτίου 2025), τα όσπρια κατά -2,9% (-2,0% έναντι Μαρτίου 2025), το ψωμί κατά -1,3% (+1,6% έναντι Μαρτίου 2025), οι σερβιέτες υγείας κατά -1,3% (+0,2% έναντι Μαρτίου 2025), το χαρτί υγείας κατά -0,9% (-0,9% έναντι Μαρτίου 2025), και τα μπισκότα κατά -0,9% (+2,9% έναντι Μαρτίου 2025).

Σημειώνεται ότι το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα, στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης παγκύπρια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.





Κατά €122,42 η διαφορά ακριβότερου και φθηνότερου καλαθιού

Σε σχέση με τις συγκρίσεις τιμών υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi» η οποία καταγράφει προϊόντα κοινά σε επτά μεγάλες υπεραγορές, προκύπτει ότι η διαφορά στην αξία του «καλαθιού των 257 απόλυτα κοινών προϊόντων» παρουσιάζει μείωση μεταξύ των υπεραγορών. Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνεται, στις 15/4/2026, η διαφορά μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς «Φίλιππος» (€1.136,26) και της φθηνότερης «Αθηαινίτης» (€1.013,84) διαμορφώθηκε στα €122,42, έναντι €131,61 τον προηγούμενο μήνα (μείωση στο 12,1%), παρότι τότε το καλάθι περιλάμβανε 253 προϊόντα.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των απόλυτα κοινών προϊόντων αυξήθηκε σταδιακά από 228 στις 15/10/2025 σε 257 στις 15/4/2026, ενώ η κατάταξη των υπεραγορών έχει διαφοροποιηθεί μερικώς τον τελευταίο μήνα.

Επιπλέον, η Υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιούν την πλατφόρμα e-Kalathi και τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να πραγματοποιούν πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα αναλυτικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.



Διαβάστε επίσης: Κτηνοτρόφοι: Κανονικά η διαμαρτυρία της Πέμπτης - Συναντήθηκαν με Παναγιώτου





Πηγή: ΚΥΠΕ