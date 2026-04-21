Ο Σταύρος Μαλάς, Επικεφαλής της Επιστημονικής Ομάδας για τον αφθώδη πυρετό, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, έδωσε μια συνολική εικόνα για τα αίτια εξάπλωσης της νόσου, την αποτελεσματικότητα των μέτρων και τις αλλαγές που έρχονται στον κτηνοτροφικό τομέα.

Μετακινήσεις ζώων στο επίκεντρο της εξάπλωσης

Σύμφωνα με τον Δρ. Μαλά, τα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η εξάπλωση του ιού συνδέεται άμεσα με τη μετακίνηση ζώων από περιοχή σε περιοχή. Όπως εξήγησε, πριν ακόμη εντοπιστεί επίσημα το πρόβλημα στις 19 Φεβρουαρίου, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί μεταφορές ζώων από επηρεαζόμενες περιοχές, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη διασπορά.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για ελλιπή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, σημειώνοντας ότι ακόμη και η μη απολύμανση οχημάτων μετά από μεταφορά ζώων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κρίσιμος παράγοντας μετάδοσης.

Περιοχές υψηλού κινδύνου και αρχική διασπορά

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε περιοχές όπως η Ορόκλινη, τα Λιβάδια, η Αθηένου, η Αραδίππου, το Δάλι και η Δρομολαξιά, όπου η κινητικότητα πριν τον εντοπισμό της νόσου φαίνεται να συνέβαλε στη δημιουργία εστιών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σε πυκνοκατοικημένες κτηνοτροφικές ζώνες, όπως στα Λιβάδια, η γειτνίαση των μονάδων και η απουσία επαρκών μέτρων οδήγησαν σε εκτεταμένες απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Ο ρόλος του εμβολιασμού

Ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τον Δρ. Μαλά, έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει. Όπως ανέφερε, οι περισσότερες νέες περιπτώσεις εντοπίζονται σε περιοχές που είχαν προσβληθεί πριν την πλήρη ανάπτυξη ανοσίας από τα εμβόλια.

Αντίθετα, σε περιοχές όπου ο εμβολιασμός προχώρησε έγκαιρα και οι μονάδες είναι πιο αραιά κατανεμημένες, οι απώλειες είναι σαφώς μικρότερες. Σημείωσε επίσης ότι οι δεύτεροι εμβολιασμοί βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, γεγονός που συμβάλλει στην καταστολή της επιδημίας.

Πιθανή αυστηροποίηση μέτρων

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας ανέφερε ότι αναμένονται εισηγήσεις από τους ειδικούς προς το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Τα μέτρα ενδέχεται να αφορούν τόσο αυστηρότερους ελέγχους στις μετακινήσεις ζώων όσο και γενικότερη ενίσχυση των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας.





Νέα πραγματικότητα για την Κύπρο

Ο Δρ. Μαλάς ήταν σαφής: η Κύπρος εισέρχεται σε μια νέα εποχή όσον αφορά τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού. Από χώρα ελεύθερη της νόσου χωρίς εμβολιασμό, μεταβαίνει σε καθεστώς συστηματικού εμβολιασμού, πιθανόν για αρκετά χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει και οικονομικές επιπτώσεις, ενώ απαιτείται προσαρμογή σε νέα δεδομένα.

Δομικά προβλήματα και ανάγκη αναδιάρθρωσης

Κλείνοντας, ο ίδιος αναφέρθηκε στα διαχρονικά προβλήματα της κυπριακής κτηνοτροφίας, όπως η υπερσυγκέντρωση μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές (κυρίως Λάρνακα και Ανατολική Λευκωσία) και η ανεπαρκής εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας.

Επισήμανε επίσης ότι η παράνομη διακίνηση ζώων, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Κύπρου, συνέβαλε στην εισαγωγή του ιού.

«Ευκαιρία για επανεκκίνηση»

Παρά τις δυσκολίες, ο Δρ. Μαλάς χαρακτήρισε την κρίση ως ευκαιρία για αναδιοργάνωση του τομέα, με πιο επιστημονική, επαγγελματική και πειθαρχημένη προσέγγιση.

Όπως τόνισε, η «επόμενη μέρα» θα είναι διαφορετική και απαιτεί συλλογική κατανόηση και προσαρμογή ώστε να δημιουργηθούν πιο ανθεκτικές βάσεις για το μέλλον της κτηνοτροφίας στην Κύπρο.



