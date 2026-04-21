Συνολικά 9 επικίνδυνες οικοδομές εντοπίζονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηένου και μία στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αβδελλερού, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς.

Πρόσθεσε πως «τον κατάλογο με τις συγκεκριμένες οικοδομές τον αποστείλαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας ενώ τις τελευταίες μέρες είχαμε επαφές με λειτουργούς του Οργανισμού, οι οποίοι μας υποσχέθηκαν ότι θα τις επισκεφθούν σύντομα προκειμένου να δουν κατά πόσον θα εκδοθούν άδειες κατεδάφισης».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Καρεκλάς είπε πως στον Δήμο Αθηένου δεν υπάρχουν καθόλου τουρκοκυπριακές οικοδομές. «Στην οικιστική περιοχή του Δήμου υπάρχουν επικίνδυνες οικοδομές οι οποίες είναι ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας, σε ορισμένες εκ των οποίων έχουν γίνει κάποιες επιδιορθώσεις σε κάποιες άλλες όχι» είπε.

Εξήγησε ακόμα ότι λόγω του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, ορισμένες από τις οικοδομές αυτές βρίσκονται στον ιστορικό πυρήνα του Δήμου και για να γίνει κατεδάφιση τους πρέπει να εκδοθεί η απαραίτητη πολεοδομική άδεια, «η οποία αρκετές φορές δεν χορηγείται». Είχαμε περιπτώσεις που οι οικοδομές ήταν πολύ επικίνδυνες και έπρεπε να κατεδαφιστούν ωστόσο δεν χορηγείτο η απαραίτητη άδεια, αφού έπρεπε να ληφθούν μέτρα στήριξης τους και όχι κατεδάφισης, συνέχισε.

Όπως είπε ο κ. Καρεκλάς «οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οικοδομών προχώρησαν στην έκδοση σχεδίων για ανέγερση διαμερισμάτων, ωστόσο ούτε αυτή η διευθέτηση προχώρησε. Γι’αυτό ζητήσαμε από τον ΕΟΑ Λάρνακας να στείλει λειτουργούς του προκειμένου να επιθεωρήσουν τις επικίνδυνες αυτές οικοδομές και να δοθεί ικανοποιητική λύση».

Σε άλλη ερώτηση ο Δήμαρχος απάντησε πως «μετά το τραγικό ατύχημα με το θάνατο δύο συνανθρώπων μας από την κατάρρευση του κτιρίου στη Λεμεσό, και άλλοι Αθηενίτες μας ενημέρωσαν πως οικοδομές τους έχουν καταστεί επικίνδυνες».

«Έχουμε ενημερώσει τον ΕΟΑ Λάρνακας για τη νέα αυτή εξέλιξη και αναμένουμε λειτουργούς να επιθεωρήσουν τις συγκεκριμένες οικοδομές και να προχωρήσουν με την απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να μην κινδυνέψουν πολίτες» κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ