Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης υπεραμύνθηκε των αυστηρών μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρεκκλίσεων από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, καθώς πρόκειται για αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην επιστήμη και όχι στην πολιτική. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», υπενθύμισε τη μεγάλη κρίση που είχε βιώσει το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από περίπου δύο δεκαετίες, σημειώνοντας πως τα τότε δεδομένα αποδεικνύουν γιατί οι πρόνοιες σήμερα είναι τόσο αυστηρές και συγκεκριμένες. Όπως ανέφερε, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος είχε ξεκαθαρίσει κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ότι δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξήγησε ότι ο ταχύτερος δρόμος για έξοδο από την κρίση είναι η πιστή εφαρμογή των μέτρων, τα οποία περιλαμβάνουν θανατώσεις ζώων όπου απαιτείται, εμβολιασμό που προχωρεί με γοργούς ρυθμούς, αλλά και προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης των επηρεαζόμενων μονάδων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση κατανοεί πλήρως την αγανάκτηση, το άγχος και τους προβληματισμούς των κτηνοτρόφων και διαβεβαίωσε πως η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις και προκαταβολές για απώλεια εισοδήματος σε όσους επηρεάστηκαν πριν από το Πάσχα, ενώ για όσους επηρεάστηκαν μετά το Πάσχα οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Απριλίου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί για να καθορίσει το ύψος των αποζημιώσεων τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου όσο και για την επανεκκίνηση των μονάδων. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να επαναδραστηριοποιηθούν όλοι όσοι έχουν πληγεί, σε έναν πρωτογενή τομέα που μπορεί να είναι απαιτητικός, αλλά παραμένει απολύτως αναγκαίος για τη χώρα.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται ενόψει της Συνόδου που θα φιλοξενήσει η Κύπρος στις 23 και 24 Απριλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι πρόκειται για μία από τις κορυφαίες στιγμές της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ίδιας της Ένωσης, δεδομένης της χρονικής συγκυρίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Υπέδειξε πως απαιτείται υπεύθυνη στάση από όλους, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε διάλογο με τους επηρεαζόμενους. Αντιθέτως, όπως είπε, έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένες συσκέψεις τόσο υπό την Υπουργό Γεωργίας όσο και υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις οποίες εξηγήθηκαν αναλυτικά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι κτηνιατρικές συνέπειες αλλά και οι επιπτώσεις σε εμπορικό επίπεδο.

Ο ίδιος τόνισε πως οι διαδικασίες δεν έχουν αλλάξει ούτε έχουν τροποποιηθεί, υπογραμμίζοντας ότι οι θεσμοθετημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων είναι εκείνοι μέσω των οποίων μεταφέρονται τα αιτήματα και οι ανησυχίες των παραγωγών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν δεν εφαρμοστούν πιστά τα πρωτόκολλα, υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερης διασποράς της νόσου, με σοβαρές συνέπειες τόσο για το ζωικό κεφάλαιο όσο και για τις εμπορικές συναλλαγές της Κυπριακής Δημοκρατίας με κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και με τρίτες χώρες που τηρούν αυστηρούς κανόνες.

Σε ερώτηση για τα κατεχόμενα και τη μη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί πως πρόκειται για σοβαρό ζήτημα. Πρόσθεσε πως ιδανικά δεν θα υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση, όπως ιδανικά δεν θα υπήρχε και η κατοχή. Υπογράμμισε όμως ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα νόμιμα σημεία διέλευσης, αλλά πιθανόν σε παράνομες διελεύσεις. Αποκάλυψε ακόμη ότι το θέμα τέθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συγκεκριμένη συζήτηση τόσο σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ατομική ευθύνη, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τους ειδικούς πρέπει να αποφεύγονται οι αχρείαστες συναθροίσεις σε μια τέτοια κρίση. Διευκρίνισε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι απόλυτα σεβαστό, ωστόσο θα πρέπει να σταθμίζεται με τη συλλογική ευθύνη προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Σε σχέση με την απεργία που έχει εξαγγελθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξέφρασε την εκτίμηση ότι όλοι θα επιδείξουν την αναγκαία υπευθυνότητα. Υπογράμμισε ότι η παρουσία όλων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στην Κύπρο, μαζί με ηγέτες γειτονικών χωρών, αποτελεί ιστορική στιγμή για τη χώρα και πως η εικόνα που θα εκπέμψει η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι αντάξια μιας επιτυχημένης Προεδρίας.

Αναφορικά με την υπόθεση Σάντη, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την πορεία των ερευνών. Τόνισε ότι η βούληση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή είναι η πλήρης διερεύνηση όλων των σοβαρών ισχυρισμών, αλλά και η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε εύλογο χρόνο, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διαπιστωθεί τι πραγματικά ισχύει.

Κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκόπηση του Σίγμα και την αποτύπωση της κοινής γνώμης για το έργο της κυβέρνησης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι δημοσκοπήσεις πρέπει να διαβάζονται κυρίως ως τάσεις και όχι ως στιγμιαίες φωτογραφίες. Όπως είπε, κάθε μέτρηση αξιολογείται με σεβασμό και νηφαλιότητα, όμως η ουσία βρίσκεται στη διαχρονική πορεία των ποσοστών και όχι σε ένα μεμονωμένο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η γενικευμένη απαξίωση των θεσμών αποτελεί ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα και άλλους θεσμούς. Προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να επικρατεί η λογική της οριζόντιας απαξίωσης, ούτε να θεωρούνται συλλήβδην ανεπαρκείς όλοι οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι ή οι βουλευτές. Αντιθέτως, κάλεσε σε μια πιο ώριμη δημόσια συζήτηση, με σωστή ενημέρωση και ουσιαστική αξιολόγηση.

Τέλος, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που, όπως είπε, έχει προωθήσει η κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια, επικαλούμενος τη φορολογική μεταρρύθμιση, αλλαγές στον τομέα της υγείας, την αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει υψηλή ευθύνη να συνεχίσει με συνέπεια και προσήλωση την υλοποίηση του προγράμματός της.

