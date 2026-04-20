Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού θα φροντίσει ώστε η 14χρονη, που γέννησε έπειτα από φερόμενο βιασμό, καθώς και το βρέφος της, να έχουν την απαραίτητη στήριξη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η αρμόδια Επίτροπος, Έλενα Περικλεους.

Ερωτηθείσα σε σχέση με το περιστατικό, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα «philenews», η Επίτροπος Περικλέους είπε πως το γραφείο της ενημερώθηκε από τα ίδια τα δημοσιεύματα και αμέσως δόθηκαν σχετικές οδηγίες.

«Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το ποινικό κομμάτι φυσικά, μας ενδιαφέρει η 14χρονη να έχει τη στήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεται, μαζί με το βρέφος της», είπε και πρόσθεσε ότι «θα διερευνήσουμε το περιστατικό προς αυτή την κατεύθυνση».

Παράλληλα, συνέχισε, «θα δούμε το θέμα της εκπαίδευσης της 14χρονης, το πώς το χειρίστηκε το σχολείο και θα φροντίσουμε να έχει ένα δίκτυο στήριξης γύρω της».

Όσον αφορά στην ποινική υπόθεση, που διερευνάται σε βάρος 19χρονου υπόπτου, υπηκόου τρίτης χώρας, που τελεί υπό κράτηση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι δεν μπορεί να λεχθεί οτιδήποτε από πλευράς Αστυνομίας, καθώς πρόκειται για ευαίσθητο θέμα που αφορά ανήλικο πρόσωπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ