Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε την Κυριακή (19/4) 19χρονος Σύρος, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης και βιασμού.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025, όταν 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού με αφόρητους πόνους. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι η ήταν έγκυος 34 εβδομάδων. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στον τοκετό, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν την Αστυνομία και άρχισε διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη, αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, ανέφερε στην Αστυνομία ότι το παιδί προήλθε από βιασμό. Συγκεκριμένα, είπε ότι τη βίασε άγνωστος άντρας, συριακής καταγωγής. Ο εν λόγω άντρας τη μετάφερε σε απόμερο μέρος στη Λεμεσό και τη βίασε.

Μετά από έρευνες της Αστυνομίας, εντοπίστηκε ο 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Σε βάρος του νεαρού υπόπτου διερευνώνται τα αδικήματα της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου προσώπου, βιασμού, απαγωγής με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό, απειλής και μαχαιροφορίας.

