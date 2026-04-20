Οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ακόμη και με αποκλεισμούς αεροδρομίων, λιμανιών και βασικών οδικών αρτηριών, εάν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης και αλλαγές στη διαχείριση της κρίσης. Όπως αναφέρουν, δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι η εργασία και οι επενδύσεις πολλών ετών χάθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η εξάπλωση του ιού σε χοιροτροφικές μονάδες οδήγησε σε νέα διαμαρτυρία. Από τις πρωινές ώρες, κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στον χώρο του ΓΣΠ και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας, ζητώντας να τερματιστούν οι μαζικές θανατώσεις ζώων και να υπάρξει διαφορετικός σχεδιασμός αντιμετώπισης της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, ομάδα διαμαρτυρομένων εισήλθε στο Υπουργείο Γεωργίας, επιδιώκοντας συνάντηση με τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και θέτοντας συγκεκριμένα αιτήματα με άμεσο χρονοδιάγραμμα ανταπόκρισης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε αποκλεισμό τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, στέλνοντας μήνυμα ότι οι αντιδράσεις τους θα συνεχιστούν εάν δεν δοθούν λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας διατυπώθηκαν επίσης καταγγελίες για ελλιπή μέτρα βιοασφάλειας, ενώ κτηνοτρόφος υποστήριξε δημόσια ότι σημειώθηκε μεταφορά ζώων προς σφαγείο από περιοχή στην οποία έχουν καταγραφεί κρούσματα.

Παράλληλα, έντονες επιφυλάξεις εκφράστηκαν και για τις διαδικασίες που ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στους εμβολιασμούς και στις δειγματοληψίες, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφείς απαντήσεις.

Η θέση των Κτηνιατρικών Υπηρεσίων

Αποτελεί νομική υποχρέωση η καθολική θανάτωση των ζώων σε εκτροφές που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε ανακοίνωση που εξέδωσαν την Κυριακή σε απάντηση στο υπόμνημα που παρέλαβαν από ομάδα διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων. Παράλληλα, καλούν όλους τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά την απαίτηση μερίδας κτηνοτρόφων για άμεση παύση της εφαρμογής της καθολικής θανάτωσης των ζώων σε εκτροφές που έχουν πληγεί από τον Αφθώδη Πυρετό, καθώς και το αίτημα για εφαρμογή επιλεκτικής θανάτωσης μόνο των κλινικά και εργαστηριακά θετικών ζώων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραθέτουν το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/687, σημειώνοντας ότι «ο εν λόγω Κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται υποχρεωτικά στο σύνολό του από όλα τα Κράτη Μέλη, δεν παρέχει οποιαδήποτε δυνατότητα παρέκκλισης».

«Συνεπώς, η καθολική θανάτωση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά νομική υποχρέωση, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα ζώα της εκτροφής και όχι μόνο σε εκείνα με κλινικά ή εργαστηριακά θετικά ευρήματα», προσθέτουν.

Σε σχέση με την επίκληση της αρχής της αναλογικότητας και την ανάγκη λήψης λιγότερο επαχθών μέτρων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν ότι ο Αφθώδης Πυρετός αποτελεί νόσημα κατηγορίας Α. «Η ενωσιακή νομοθεσία, λόγω της σοβαρότητας και των επιπτώσεων των νοσημάτων αυτών, προβλέπει ρητά ότι για σκοπούς προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του υγειονομικού καθεστώτος των Κρατών Μελών, η διαχείριση μιας θετικής εκτροφής σε περίπτωση νοσήματος της κατηγορίας Α, είναι η καθολική θανάτωση των ζώων της. Ως εκ τούτου, η αρχή της αναλογικότητας ενσωματώνεται ήδη στις πρόνοιες του Κανονισμού 2020/687», τονίζουν.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των αποζημιώσεων, διευκρινίζεται ότι όσοι κτηνοτρόφοι είναι δικαιούχοι και των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν πριν από το Πάσχα, έχουν ήδη λάβει προκαταβολή για απώλεια εισοδήματος, και αποζημίωση στο 100% για γάλα και ζωοτροφές. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί μετά το Πάσχα θα πληρωθούν εντός Απριλίου, προστίθεται.

Σχετικά με την αποζημίωση στο 100% για καταστροφή σανών, λόγω του ότι είναι χρονοβόρα η διαδικασία καταστροφής, έχει διαχωριστεί από τις άλλες αποζημιώσεις και θα καταβληθεί τις επόμενες βδομάδες, αναφέρεται.

Για το κόστος αποζημίωσης ανά ζώο, η συζήτηση διεξάγεται στο πλαίσιο της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετέχουν οι αγροτικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, στη βάση της αγοραίας αξίας των ζώων. Το γενικότερο ζήτημα της ανασύστασης του ζωικού πληθυσμού εξετάζεται στην Επιτροπή υπό τον κ. Μαλά, με συμμετοχή και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων, σημειώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σε σχέση με την εργαστηριακή διερεύνηση των δειγμάτων από το διαπιστευμένο, βάσει ISO 17025, εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η οποία χαρακτηρίζεται από μερίδα κτηνοτρόφων ως παράνομη, καθώς και το αίτημα για διερεύνηση από ιδιωτικά εργαστήρια, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία. «Η διαδικασία που ακολουθείται δεν παραβιάζει ούτε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη ούτε το δικαίωμα υπεράσπισης. Τα πιο πάνω έχουν επιβεβαιωθεί δύο φορές από τον ίδιο τον Επίτροπο Υγείας της ΕΕ κατά τις επισκέψεις του στην Κύπρο», προσθέτουν.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι στέκονται δίπλα στους κτηνοτρόφους τόσο για τη διαχείριση της υφιστάμενης κτηνιατρικής κρίσης όσο και για την επανασύσταση των εκτροφών τους. Μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί ένας οικονομικός φάκελος 28 εκ. ευρώ για αποζημιώσεις, η καταβολή των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από τον Μάρτιο, αναφέρουν.

«Αυτή τη στιγμή προέχει η αποφυγή οποιωνδήποτε ενεργειών ενδέχεται να συμβάλουν στη διασπορά του ιού. Οι συναθροίσεις και η συμμετοχή σε αυτές κτηνοτρόφων με θετικές μονάδες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης», τονίζεται.

Καταληκτικά, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν όλους τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία αποτελούν την καλύτερη ασπίδα προστασίας των μονάδων τους, επισημαίνοντας ότι συναθροίσεις και άρνηση εφαρμογής των μέτρων οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα.

