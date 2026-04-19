Το ποτήρι ξεχείλισε και αυτή τη φορά δεν υπάρχει επιστροφή.

Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι για ανοιχτή σύγκρουση και προειδοποιούν με κλείσιμο αεροδρομίων, λιμανιών και δρόμων.

Αρνούνται να πιστέψουν ότι οι κόποι μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εξάπλωση του ιού στα χοιροστάσια οδήγησε τους κτηνοτρόφους σε νέα διαμαρτυρία.

Από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν στο ΓΣΠ, με πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας, αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το τέλος των μαζικών θανατώσεων.

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν μερίδα κτηνοτρόφων μπήκαν στο Υπουργείο Γεωργίας για να δώσουν τελεσίγραφο στον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Μετά τη συνάντηση, βγήκαν έξω αποφασισμένοι να κλιμακώσουν.

Έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και έδωσαν προμήνυμα του τι έπεται.

Κτηνοτρόφος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι, τα μέτρα προστασίας είναι μηδέν ενώ κατήγγειλε δημόσια περίπτωση μεταφοράς ζώων σε σφαγείο από μολυσμένη περιοχή.

Οργή από τους κτηνοτρόφους εκφράστηκε και για τον τρόπο που οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εμβολιάζουν και στη συνέχεια λαμβάνουν δείγματα.

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου αιγοπροβατοτρόφων εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 50% των κτηνοτρόφων δεν θα ξαναδημιουργήσει κτηνοτροφικές μονάδες.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε 13 μονάδες βοοειδών, 86 μονάδες αιγοπροβάτων και 2 χοιροτροφικές μονάδες, με τον εφιάλτη εξάπλωσης της νόσου να αυξάνεται καθώς οι χοίροι θεωρούνται ιδιαίτερα μεταδοτικά ζώα.

