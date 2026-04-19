Νέα κινητοποίηση πραγματοποιούν το πρωί της Κυριακής οι κτηνοτρόφοι, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τον αφθώδη πυρετό και τις εκτεταμένες θανατώσεις ζώων, στην είσοδο της Λευκωσίας (Φώτα «Καλησπέρα»).





Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, συγκεντρώθηκαν στο ΓΣΠ με σκοπό να κατευθυνθούν προς το Υπουργείο Γεωργίας.



Νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά, αφού στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, τα οποία ρυθμίζουν την κυκλοφορία.



