Η θαλάσσια σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας «αγκαλιάστηκε» από τους Κύπριους αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες γενικότερα, τα τελευταία 4 χρόνια. Παρόλα αυτά θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, δήλωσε ο κ. Κυριάκος Αλιούρης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Ολοκληρωμένου Θαλάσσιου Οικοσυστήματος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο.

Όπως εξηγεί ο κ. Αλιούρης, αυτό που θα αλλάξει είναι το πλοίο, το AF Marina το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 310 επιβάτες σε κλίνες και 84 επιβάτες σε αεροπορικά καθίσματα. Επιπρόσθετα περιέχει 2 τρίκλινες καμπίνες για ΑμεΑ και 8 τετράκλινες καμπίνες για κατοικίδια, δηλαδή συνολικά 32 επιβάτες και 16 κατοικίδια. Ο κ. Κυριάκος ανάφερε επίσης πως το πλοίο διαθέτει εστιατόριο, καφετέρια, εξοπλισμένο ιατρείο και καζίνο, προσφέροντας έτσι μια ταξιδιωτική εμπειρία.

Σχετικά με τις τιμές ο κ. Αλιούρης τόνισε πως μετά από αρκετό προβληματισμό το Υφυπουργείο Ναυτιλίας αποφάσισε πως θα παραμείνουν ίδιες με τα προηγούμενα χρόνια. Σημείωσε επίσης πως σε συνεργασία με την TPW, η οποία διαχειρίζεται το τερματικό επιβατικών στο λιμάνι της Λεμεσού, κατάφερε το Υφ. Ναυτιλίας να εξασφαλίσει μηδενικά λιμενικά τέλη για βρέφη, μέχρι 2 χρονών.

Όσον αφορά τις δυσλειτουργίες που εντοπίζονται κάθε χρόνο από την ελεγκτική υπηρεσία, ο κ. Κυριάκος υπογράμμισε πως «Τα δικά μας συμπεράσματα σε κάποια ευρήματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά της ελεγκτικής υπηρεσίας. Αυτό που κρατάμε από τα δικά μας στατιστικά τα τελευταία 4 χρόνια, είναι τους μήνες αιχμής».

Εξήγησε στη συνέχεια πως από τα μέση Ιουλίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το πλοίο πάει με πληρότητα πάνω από 80%, ενώ τον Ιούνιο δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Αυτό συμβαίνει διότι ο κόσμος ταξιδεύει τους συγκεκριμένους μήνες του καλοκαιριού, εφόσον είναι και οι διακοπές τους και η ζήτηση είναι αυξημένη

Την ίδια στιγμή ο κ. Κυριάκος έκανε αναφορά στην συνεργασία που αποφασίστηκε με την ανάδοχη εταιρία ώστε να υπάρχει αυστηρή πολιτική ακυρώσεων για όσους ακυρώνουν ή δεν εμφανίζονται, φαινόμενο που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. «Δεν θα επιστρέφετε το κόμιστρο, θα τους επιστρέφονται μόνο τα λιμενικά τέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλιούρης, εξηγώντας πως αυτή η πολιτική θα προσφέρει καλύτερη οργάνωση .

