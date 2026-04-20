Το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτή έφεση Ιρανού υπηκόου, αναγνωρισμένου πρόσφυγα στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2004, και διέταξε την άμεση αποφυλάκισή του με έκδοση εντάλματος Habeas Corpus. Παράλληλα, επιδίκασε υπέρ του εφεσείοντα έξοδα ύψους €2.500 για την πρωτόδικη και κατ’ έφεση διαδικασία.

Η υπόθεση αφορούσε την παρατεταμένη κράτηση του άνδρα από τον Νοέμβριο του 2023, όταν εκδόθηκαν εις βάρος του διατάγματα κράτησης και απέλασης, έπειτα από πληροφορίες ότι δραστηριοποιούνταν προς όφελος ιρανικών τρομοκρατικών στοιχείων με στόχο τη δολοφονία Ισραηλινών υπηκόων. Οι αρχές είχαν χαρακτηρίσει τον κρατούμενο ως απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ενώ σχετικές απόρρητες εκθέσεις τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε απορρίψει αίτησή του για Habeas Corpus τον Οκτώβριο του 2025, κρίνοντας ότι δεν είχε αποδείξει πως η διάρκεια της κράτησής του είχε καταστεί παράνομη. Το Ανώτατο, όμως, ανατρέποντας εκείνη την κρίση, έκρινε ότι η κράτηση για σκοπούς απέλασης δεν μπορεί να μετατρέπεται σε απεριόριστο μέτρο χωρίς πραγματική προοπτική απομάκρυνσης.

Στο σκεπτικό του, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η ελευθερία του ατόμου αποτελεί ύψιστο αγαθό σε ένα κράτος δικαίου και ότι το ένταλμα Habeas Corpus λειτουργεί ως άμεσο και δραστικό μέσο αποκατάστασης της νομιμότητας όταν κάποιος κρατείται παράνομα ή αδικαιολόγητα. Τόνισε ότι η κράτηση προς απέλαση επιτρέπεται μόνο εφόσον υπηρετεί πραγματικά τον σκοπό της απομάκρυνσης και όχι όταν παρατείνεται χωρίς ουσιαστικές ενέργειες από το κράτος.

Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι, παρά την αρχική κινητοποίηση των αρχών, μετά τον Νοέμβριο του 2024 δεν υπήρξε καμία ουσιαστική εξέλιξη. Είχε προηγηθεί αποτυχία εξεύρεσης αεροπορικής εταιρείας πρόθυμης να μεταφέρει τον εφεσείοντα με κυπριακό βιομετρικό διαβατήριο, ενώ οι μεταγενέστερες επανεξετάσεις της κράτησης περιορίζονταν, όπως σημειώνεται, σε στερεότυπες αναφορές περί επικινδυνότητας και απόρριψης εναλλακτικών μέτρων, χωρίς να παρουσιάζονται συγκεκριμένα βήματα για υλοποίηση της απέλασης.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο γεγονός ότι τρίτη χώρα, η Μαλαισία, είχε δηλώσει πρόθυμη να δεχθεί τον κρατούμενο. Παρά ταύτα, η απομάκρυνση δεν προχώρησε, παρότι είχε εγκριθεί συνοδεία τεσσάρων μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Το Δικαστήριο επισήμανε ότι δεν δόθηκε καμία επαρκής εξήγηση γιατί δεν αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα.

Κατά τον χρόνο έκδοσης της εκκαλούμενης απόφασης, ο εφεσείων κρατείτο ήδη επί 23 μήνες. Το Ανώτατο έκρινε ότι η διοίκηση δεν απέδειξε πως ενήργησε με τη δέουσα επιμέλεια ούτε ότι υπήρχε ρεαλιστική προοπτική απομάκρυνσης σε εύλογο χρόνο. Ως εκ τούτου, η συνέχιση της κράτησης κρίθηκε δυσανάλογη και αδικαιολόγητη.

Το Δικαστήριο απέρριψε, πάντως, τον ισχυρισμό περί παραβίασης δίκαιης δίκης λόγω χρήσης απόρρητων εγγράφων, σημειώνοντας ότι σε υποθέσεις εθνικής ασφάλειας είναι επιτρεπτή η αξιολόγηση εμπιστευτικού υλικού από το δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκών διαδικαστικών εγγυήσεων.

Καθοριστικής σημασίας ήταν η τελική θέση του Ανώτατου ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν σοβαροί λόγοι εθνικής ασφάλειας, το κράτος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να ενεργεί ταχέως, αποτελεσματικά και χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Η επικινδυνότητα ενός προσώπου, όπως σημειώθηκε, δεν αρκεί από μόνη της για να δικαιολογεί αόριστη κράτηση όταν η απέλαση παραμένει στάσιμη.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση σοκ: 14χρονη γέννησε στο ΓΝ Λεμεσού - Συνελήφθη 19χρονος για βιασμό